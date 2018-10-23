Депутат парламента Индии: мусульмане поддержат строительство храма Рамы

Нью-Дели, , 18:05 — REGNUM Мусульмане это потомки Рамы, поэтому они должны поддержать строительство храма в Айодхье, — заявил на пресс конференции член нижней палаты парламента Индии и партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Гирирадж Сингх.

Если они не поддержат строительство, то индусы возненавидят их, — добавил политик.

Он отметил, что если взаимная ненависть продолжится, то мусульмане «увидят ее последствия».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Гирирадж Сингх сравнил проблему вокруг строительства храма в Айодхье с болезнью, которая без должного лечения может стать неизлечимой.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии ныне правящей партии — БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.