Президент Косово Тачи: Македония выбрала путь евроинтеграции

Приштина, , 17:29 — REGNUM Президент Албании Хашим Тачи охарактеризовал решение парламента Македонии об одобрении конституционных поправок, которые позволят реализовать соглашения о смене названия страны, заключенное в Преспе, как шаг в направлении евроинтеграции.

19 октября парламент Македонии 80 голосами «за» и 39 «против» одобрил внесение изменений в Конституцию и новое название страны «Республика Северная Македония». «Македония выбрала путь евроатлантической интеграции и совершила большой шаг к укреплению мира во всем нашем регионе. Парламент Македонии этим утром подал пример единения всех партий ради блага граждан и своего государства. Государство усиливается и становится более сплоченным, когда избранники народа принимают должные решения и забывают политические интересы ради государственных», — написал Тачи в социальных сетях, передает косовское новостное агентство «КосоваПресс».Также Тачи добавил, что в Косово рады решению, принятому соседним государством:"Мы укрепляем мир и стабильность в регионе, проявляя приверженность евроатлантической ориентации и активно трудясь для интеграции в европейскую семью».Соглашение между Македонией и Грецией, заключенное в Преспе, положило конец тридцатилетнему спору о названии Македонии.