Шахтеров на Украине пугали «лишением свободы» из-за отказа работать

Киев, , 14:11 — REGNUM Представители руководства одной из шахт на Украине пугали «лишением свободы» горняков, отказавшихся спускаться под землю из-за задолженности по заработной плате. Об этом 23 октября написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, протест организовали работники шахты «Новодружеская» предприятия «Лисичанскуголь».

"Горняки шахты … отказались спускаться под землю из-за задолженности по заработной плате, — написал Волынец. — Руководство шахты … угрозами лишения свободы заставило людей приступить к работе».

Напомним, ранее Государственная фискальная служба Украины сообщила, что за первый квартал текущего года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 7,4 млн тонн.

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