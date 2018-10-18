Гройсман поставил на колени газодобычу и угольную отрасль Украины — депутат

Киев, , 15:59 — REGNUM Украинский внефракционный депутат, член парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заложить в бюджет на 2019 год средства на газодобычу и развитие угольной отрасли. Соответствующее заявление Шахов сделал 18 октября, выступая с трибуны Рады.

«Сегодня угольная отрасль практически стоит на коленях. Нет средств не только на развитие государственных шахт, нет даже на зарплату шахтерам, а шахтеры сегодня сидят под Верховной Радой с касками, сидят под кабмином с касками. Пожалуйста, Владимир Борисович, нужно добавить в этот бюджет и выделить средства на развитие наших украинских шахт и дать на гора украинский уголь. Хватит издеваться над шахтерами.

В прошлом году добыли 4 млн тонн угля, в этом году на гора дали всего-навсего 1 млн тонн, а можем давать 18 млн тонн угля», — рассказал Шахов.

При этом он обвинил правительство в нежелании вкладывать средства в добычу украинского газа.

«Во-вторых, кода мы уже будем добывать наш украинский газ? Почему в этом бюджете не заложены средства на добычу нашего газа? Почему вы сегодня смотрите на повышение стоимости газа для населения и не смотрите, как дать на гора украинский газ?» — задался вопросом Шахов.

Депутат также потребовал правительство включить Луганскую область в список областей, в которых пройдет реформа первичной медицины.

«Почему среди пяти областей нет Луганской области или там не идет война? Машины «скорой» должны быть в Луганской области. Там должна быть первичная «скорая помощь». Включите Луганскую область в этот эксперимент», — призвал Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году угледобывающие предприятия Украины уменьшили добычу рядового угля на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 34 млн 916,2 тыс. тонн. По данным министерства энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля упала на 18,6% (на 1 млн 554,1 тыс. тонн) — до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического — на 13,5% (на 4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года на Украине добыли на 5% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года. Так, за 9 месяцев 2018 года было добыто 24,849 миллиона тонн угля. Государственные угледобывающие предприятия за 9 месяцев текущего года добыли 3,15 миллиона тонн угля, а это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, за первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба Украины. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апрель составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).