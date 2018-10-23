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В Кремле согласны с ограничением доли иностранцев в агрегаторах новостей

Политика

Трудностей с выполнением новых требований не возникнет, считает Песков

В Кремле согласны с ограничением доли иностранцев в агрегаторах новостей
СМИ

Москва, 23 октября 2018, 13:54 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах. В Кремле видят основания для такой меры, заявил он журналистам 23 октября.

Безусловно, законопроект об ограничении доли иностранцев обоснован, хотя и требует экспертной проработки, отметил Песков. Трудностей с выполнением новых требований у новостных агрегаторов не возникнет, добавил он.

Представитель Кремля считает, что агрегаторы, обладающие определенной пользовательской аудиторией, так или иначе могут рассматриваться как СМИ. Иностранное участие в СМИ ограничили долей в 20% несколько лет назад, что не вызвало у компаний серьезных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий иностранное участие в работе новостных агрегаторов. Такое ограничение уже действует в России для СМИ и владельцев аудиовизуальных сервисов.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ планируется ввести ограничения для владельцев иностранных агрегаторов

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