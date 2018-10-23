Украина пожаловалась в ВТО на Киргизию и Армению

Киев, , 13:43 — REGNUM Украинские власти запросили консультации Всемирной торговой организации с Киргизией и Арменией для того, чтобы обсудить антидемпинговые пошлины, налагаемые этими странами на поставляемые с Украины стальные трубы. Об этом сообщила пресс-служба ВТО.

В организации отмечают, что данные демпинговые меры, введенные изначально, были сохранены и продлены в соответствии с обзором Евразийской экономической комиссии по итогам 2016 года.

На Украине считают, что эти меры противоречат нескольким антидемпинговым положениям Всемирной торговой организации и статье VI Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО.

ИА REGNUM напоминает, что государствам, обвиненным в нарушении правил Всемирной торговой организации, ВТО дает 60 дней на то, чтобы решить спор с недовольными странами. Если договориться между собой не удается, то итоговое решение должна выносит спецкомиссия Всемирной торговой организации.

Отметим, что Киргизия, Армения, а также Россия, Белоруссия и Казахстан являются участниками как Евразийского экономического союза, так и Всемирной торговой организации. Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС 12 августа 2015 года, а в ВТО вступила 20 декабря 1998 года, став 133-м членом этой организации.