МИД Турции вызывал греческого посла

Анкара, , 12:42 — REGNUM Посол Грации в Анкаре Петрос Мавроидис был вызван 23 октября в МИД Турции, сообщает со ссылкой на дипломатические источники турецкое агентство Anadolu.

По их данным, вызов посла в дипломатическое ведомство был вызван заявлениями бывшего главы МИД Греции Никоса Кодзиаса. Он подчеркнул, что Афины готовы расширить свои территориальные воды в Ионическом море с шести до 12 миль.

Напомним, отставку Кодзиаса связывают с разногласиями из-за решения спора Греции с соседней Македонией.