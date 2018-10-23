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МИД Турции вызывал греческого посла

Политика

Источники указывают на то, что Анкара недовольна заявлениями бывшего главы дипломатического ведомства Греции

Анкара, 23 октября 2018, 12:42 — REGNUM  Посол Грации в Анкаре Петрос Мавроидис был вызван 23 октября в МИД Турции, сообщает со ссылкой на дипломатические источники турецкое агентство Anadolu.

По их данным, вызов посла в дипломатическое ведомство был вызван заявлениями бывшего главы МИД Греции Никоса Кодзиаса. Он подчеркнул, что Афины готовы расширить свои территориальные воды в Ионическом море с шести до 12 миль.

Напомним, отставку Кодзиаса связывают с разногласиями из-за решения спора Греции с соседней Македонией.

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