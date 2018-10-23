Генсек компартии Вьетнама избран президентом страны

Ханой, , 12:28 — REGNUM 23 октября генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг был избран президентом страны, сообщает агентство Prensa Latina.

Национальная ассамблея Вьетнама провела тайное голосование. Нгуен Фу Чонг был единственной кандидатурой, которую предложил постоянный комитет парламента и VIII пленум центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Церемония инаугурации пройдет во второй половине дня 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в результате тяжелой болезни в середине своего президентского срока.

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