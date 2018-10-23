Глава МИД Ирана: Тегеран готов к диалогу США

Токио, , 12:19 — REGNUM Иран готов к диалогу с США, заявил 23 октября глава МИД исламской республики Мухаммад Джавад Зариф, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил в интервью японским СМИ.

«У нас нет предварительных условий, но мы можем сказать, что для диалога необходимо взаимное уважение, а не взаимное доверие», — подчеркнул дипломат.

«Обычно люди, которые участвуют в переговорах, необязательно доверяют друг другу, но взаимное уважением нужно», — добавил он.

Напомним, 4 ноября должен вступить в силу следующий этап американских санкций против Ирана, который затронет импорт нефти из страны.

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