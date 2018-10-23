Вторник, 23 Октября 2018 года
13:45:13 МСК

Глава МИД Ирана: Тегеран готов к диалогу США

Политика

Для этого Вашингтон должен продемонстрировать уважение

Токио, 23 октября 2018, 12:19 — REGNUM  Иран готов к диалогу с США, заявил 23 октября глава МИД исламской республики Мухаммад Джавад Зариф, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил в интервью японским СМИ.

«У нас нет предварительных условий, но мы можем сказать, что для диалога необходимо взаимное уважение, а не взаимное доверие», — подчеркнул дипломат.

«Обычно люди, которые участвуют в переговорах, необязательно доверяют друг другу, но взаимное уважением нужно», — добавил он.

Напомним, 4 ноября должен вступить в силу следующий этап американских санкций против Ирана, который затронет импорт нефти из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран увеличивает военное присутствие в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить