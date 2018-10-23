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Трамп предупредил военных о чрезвычайном положении национального масштаба

Политика

Караван идет

Трамп предупредил военных о чрезвычайном положении национального масштаба
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 23 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Ответственные организации в Мексике не могут остановить двигающийся к США караван мигрантов, сообщил в своем твиттере американский лидер Дональд Трамп.

«К сожалению, похоже, что мексиканская полиция и военные не в состоянии остановить караван, движущийся к южной границе Соединенных Штатов, — констатирует президент. — Преступники и неизвестные выходцы с Ближнего Востока смешались (в нем). Я предупредил пограничный патруль и военных, что это национальное чрезвычайное положение. Мы должны изменить законы!».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, обвинивший в миграционных проблемах демократов, заявил, что США готовы направить к границе столько военных, сколько потребуется, чтобы помешать «каравану мигрантов» попасть на территорию страны. Вчера ООН заявил о росте численности каравана — изначально, по отбытии из Гондураса, в нем было около 4000 человек, однако с прохождением через Сальвадор, Гватемалу и Мексику численности выросла до 7000.

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