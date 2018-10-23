Военные учения Китая и стран — членов АСЕАН продлятся семь дней

Пекин, , 09:31 — REGNUM Военные учения государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Китаем начались 22 октября 2018 года и будут продолжаться семь дней, сообщает Antaranews.

Совместные военные учения включают в себя отработку маневров, коммуникацию на море и совместные поисково-спасательные операции.

Во время учений у берегов Южно-Китайского моря участники будут выполнять задачи по поиску и спасению людей после стихийных бедствий. «Это совместное мероприятие очень важно в расширении сотрудничества между нашими вооруженными силами и вооруженными силами АСЕАН», — заявил Юан Юбай, командующий китайской армией.

Как сообщалось, предыдущие военные учения между военными силами АСЕАН и Китая проводились в два этапа. Первый этап был проведен на военно-морской базе Сингапура в Чанги 2−3 августа 2018 года. Затем второй этап начался 22 октября 2018 года.

Напомним, учения стали результатом соглашения, достигнутого министрами обороны АСЕАН и Китая в рамках укрепления сотрудничества в области безопасности, обороны и взаимного доверия. Китай и четыре страны — члены АСЕАН, а именно Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам, участвуют в территориальных спорах в водах Южно-Китайского моря.

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