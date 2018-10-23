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ВВС Саудовской Аравии убили четырех человек в Йемене, включая ребенка

Политика

Удар пришелся на гражданское транспортное средство

ВВС Саудовской Аравии убили четырех человек в Йемене, включая ребенка
F-15 ВВС Саудовской Аравии

Сана, 23 октября 2018, 07:59 — REGNUM  Вооруженные силы арабской коалиции, которые под руководством Саудовской Аравии осуществляют интервенцию в Йемен, убили четырех человек, сообщает 23 октября Al Jazeera.

В результате налета авиации, удар которой пришелся по гражданскому транспортному средству, погиб также ребенок.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: О вкладе Катара в Йеменский конфликт

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Ситуация в Йемене
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