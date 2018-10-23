Макрон: Государство выделит 80 млн евро пострадавшим от наводнения в Од

Каркасон, Франция, , 07:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что «по меньшей мере 80 млн евро» будет выделено государством «в ближайшие дни». Об этом, как сообщает Le Figaro, президент заявил во время своего визит в пострадавший от наводнения департамент Од.

«Для того чтобы ускорить процесс, я хотел бы, чтобы мы создали оборотный капитал, который будет управляться непосредственно префектом. Мы уже знаем, что государство выделит фонду не менее 80 млн евро, чтобы оказать поддержку муниципалитетам», — заявил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон отправился в пострадавшие от наводнения районы на юге Франции, где встретился с пострадавшими от наводнения жителями и семьями погибших.

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