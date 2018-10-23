Премьер-министр Франции совершит визит во Вьетнам

Париж, , 07:26 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп отправится во Вьетнам, чтобы отметить «двойную годовщину: 45-летие дипломатических отношений и пять лет стратегического партнерства» между двумя странами с 2 по 4 ноября 2018 года, сообщили в Матиньонском дворце, официальной резиденции премьер-министра.

Эдуард Филипп остановится в Ханое, где пройдет ряд политических и экономических встреч. Премьер-министр также примет участие в официальном открытии нового здания французской средней школы.

«Эдуард Филипп посетит экономический форум с участием более 200 французских и вьетнамских компаний в Хошимине 4 ноября», — заявили в резиденции премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последняя официальная поездка премьер-министра Франции за границу состоялась 22 июня 2018 года, Эдуард Филипп прибыл с четырехдневным визитом в Китай.

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