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Обама не поделил с Трампом экономические достижения

Политика

Экономические чудеса Обама присвоил себе

Обама не поделил с Трампом экономические достижения
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп и Обама

Лас-Вегас, США, 23 октября 2018, 05:32 — REGNUM  Бурный экономический рост США в годы президентства Дональда Трампа на самом деле является достижением экс-президента Барака Обамы, заявил сам Обама на выступлении в поддержку Демпартии Соединенных Штатов в штате Невада.

По словам Обамы, это именно он заложил фундамент экономического роста в США:

«К тому моменту, когда я освободил Овальный кабинет, зарплаты росли, число незастрахованных граждан снижалось. И вот это всё, что я оставил следующему парню. Так что, когда вы слышите обо всех этих экономических чудесах сегодня, то помните, кто их начал».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что впервые за сто лет рост американского ВВП превысил уровень безработицы в стране. Также он похвастался, что в настоящее время состояние американской экономики является «лучшим в истории», и напомнил бывшему президенту Бараку Обаме о «волшебной палочке», которую тот предлагал для решения проблем в экономике страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сто лет такого не было!» — Трамп похвастался ростом ВВП

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