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Трамп признался в национализме

Политика

Трамп назвал глобалистов «жадными до власти»

Трамп признался в национализме
Дональд Трамп

Хьюстон, США, 23 октября 2018, 05:21 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп, выступая в Техасе на митинге сторонников Республиканской партии, заявил, что он — националист.

«Считается, что это слово не стоит использовать, но я — националист», — сказал Трамп.

Глава государства добавил, что глобалисты рвутся к власти через «радикальных демократов». Трамп пояснил, что он против глобалистов, потому что они не заботятся об интересах собственной страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отправился в турне по Соединенным Штатам в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс (6 ноября). 22 октября американский лидер сделал резкое заявление о России и Китае, которым следует «прийти в себя», иначе Вашингтон не остановит рост ядерного потенциала.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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