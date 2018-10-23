Кедми: Кеннеди не знал, что его неверный шаг мог превратить США в пепелище

Москва, , 04:43 — REGNUM Если бы Кеннеди во времена Карибского кризиса решился на ядерный удар по Советскому Союзу, США превратились бы в пепелище, потому что уже к тому моменту были готовы силы для ответного удара, считает экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Об аналогии с Кубой… В Советском Союзе было только тринадцать ракет, которые могли долететь до Соединенных Штатов, а на Кубе планировали разместить 42 ракеты, которые покрывают территорию Соединенных Штатов, и большая часть их была готова к действию», — заявил Кедми.

По его словам, американцы этого не знали и не знали того, что уже более 20 ракет были готовы. И если бы они решились на ядерный удар по Советскому Союзу, который уже рассматривался, как один из вариантов дальнейшего развития событий, то Советскому Союзу было чем ответить.

«Ни Вашингтона, ни Нью-Йорка… За Нью-Йорком ничего бы не осталось, всё было бы в пепелище, они этого не знали. Это говорит о том, что американское командование предлагало президенту Кеннеди начать ядерную атаку против советских войск на Кубе и против советских городов. Они неправильно оценивали обстановку», — продолжил эксперт.

По словам Кедми, президент США Джон Кеннеди тогда уже обжегшись на заливе Свиней и не так сильно доверяя командованию, попросил гарантии, что ни одна советская ракета не долетит до территории США и не получил ее. После этого он отказался от ядерной авантюры против Советского Союза.

Сейчас же нынешняя власть в США также плохо понимает, чего она хочет добиться от России с выходом из договора РСМД, но то, что этот договор больше не работает на них, они поняли.

Как заявлял ранее Кедми в эфире ток-шоу, преступное соглашение 1988 по Ракетах средней и малой дальности (РСМД), подписанное Горбачёвым с американцами, потеряло для США любой практический смысл, перестав работать в их интересах после того, как Россия в начале XXI века обзавелась малыми кораблями с крылатыми ракетами на борту.

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