Турция в последний раз предупредила радикальные группировки в Идлибе

Дамаск, , 00:11 — REGNUM Сирийские средства массовой информации со ссылкой на поддерживаемый Турцией Фронт национального освобождения сообщают о том, что турецкие военные дали исламистским группировкам в демилитаризованной зоне Идлиба последнее предупреждение.

Фронт национального освобождения был создан из протурецких группировок для защиты провинции Идлиб от запланированного наступления сирийской армии. Данное наступление было отложено из-за Сочинских договоренностей между президентами России и Турции о создании Идлибской демилитаризованной зоны.

До данного предупреждения Анкара неоднократно предлагала исламистским группировкам, находящимся в этой зоне внутри сирийских провинций Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама, покинуть ее. Однако это предупреждение турецких военных является последним.

Срок для вывода радикальных групп из буферной зоны истек 15 октября. Ряд группировок, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не собираются выходить, а наоборот укрепляют свою оборону.

В предупреждении турецких военных указано, что если радикалы не покинут демилитаризованную зону, то Турция не будет препятствовать Сирийской арабской армии и российским ВКС проводить против них военную операцию на северо-западе Сирии.

До этого сирийские военные также направляли этим группировкам несколько предупреждений о необходимости покинуть Идлибскую демилитаризованную зону, однако эти предупреждения были проигнорированы боевиками. Это побудило Сирийскую арабскую армию к наращиванию своих сил вокруг северной Латакии, восточного Идлиба и западного Алеппо.