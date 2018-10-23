«Когда миллионы российских людей захотят перемен к лучшему — это случится»

Москва, , 09:00 — REGNUM Потенциал России огромен, и у нас есть все необходимые условия для развития, но экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Падают доходы граждан, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение ВВП и ослабление рубля. Какие последствия могут произойти в экономике и в обществе? В преддверии форума «Партии Дела» на эти и другие вопросы отвечает лидер партии, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, основатель Московского экономического форума Константин Бабкин.

— Константин Анатольевич, только что прошли выборы. Ваша партия отстаивает конструктивные цели, в основе которых идеи развития общества, экономики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки. При этом испытывает колоссальное давление на выборах. Как вы считаете, почему?

— Наша партия уже не первый год участвует в выборах в региональные и муниципальные органы власти. И с той же регулярностью подвергается откровенному давлению со стороны региональных избиркомов и властных структур.

В Конституции РФ записано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (статья 13 Конституции Российской Федерации). Но многими высокопоставленными чиновниками поддерживается либеральная идеология, которая заключается в том, что Россия не должна быть сильной страной, должна встраиваться в мировые цепочки, должна поддерживать интересы мировых корпораций и на своей территории предоставлять максимальные льготы другим странам. Если сельское хозяйство будет «больное» — это нормально, ведь в России всегда было плохо с сельским хозяйством. Вот такую экономическую идеологию они продвигают.

Представители правящей партии занимают важнейшие посты в руководстве страны, возглавляют Центральный банк РФ, образовательные учреждения и лоббируют политику, которая им выгодна. И в том числе они способны оказывать влияние на избирательный процесс. Наша партия выступает за развитие, говорит, что эта политика неправильная, и, естественно, партия подвергается репрессиям, ее не допускают к выборам, к СМИ. Все логично. Они проводят одну политику, мы говорим про другую. И поэтому нас прессуют. Но мы верим в то, что мы правы, что позитивные идеи более привлекательны для общества, и мы будем продолжать работу.

— Какие последствия могут произойти в экономике, в обществе, если зачистка политической системы будет продолжаться?

— Считается нормальным не возрождать промышленность, а повышать налоги и цены на бензин, вводить запредельные ставки по кредитам — делать все, чтобы в России было невыгодно производить, чтобы наша страна стала окончательно сырьевым придатком. Чтобы такую идеологию продвигать, представители власти следят за избирательным процессом.

Если политическая ситуация не поменяется, если мы будем слабы и не получим поддержку общества, то у нас продолжится скатывание вниз, отставание от темпов развития других стран. В современном мире такое отставание выльется в падение привлекательности образа жизни, слабости в военном положении. Если наши соседи будут развиваться технологически быстрее, чем мы, — военное доминирование будет на их стороне. И несложно представить, чем это может обернуться.

— Вы часто бываете в регионах и настроения в обществе узнаете не из социологических исследований, а наблюдая напрямую. Как вы их можете охарактеризовать?

— Пассивность и неверие, что с помощью избирательного процесса можно изменить ситуацию, присутствуют в обществе. Сельское хозяйство не развивается, промышленность в руинах, молодежь не востребована. Это приводит к тому, что люди уезжают в мегаполисы, переезжают жить в другие страны. Но стоит пять минут побеседовать с неангажированным человеком, и он начинает горячо поддерживать ценности и идеи нашей партии.

Наш основной враг — апатия, нежелание заниматься политической деятельностью. Поэтому партия должна продолжать работу. Когда миллионы российских людей захотят перемен к лучшему — это случится. У нас много сторонников, мы участвуем в избирательных кампаниях, и это приводит к тому, что уже что-то поворачивается в положительном направлении.

— 24 октября вы проводите форум, на котором все эти вопросы будете обсуждать. Расскажите, пожалуйста, какая главная цель этого мероприятия?

— «Партия Дела» предлагает программу и инструменты, позволяющие динамично развивать науку, образование и культуру, отечественную промышленность и сельское хозяйство. Для её реализации потребуется консолидация всех здоровых сил общества и большая совместная работа. Поэтому мы соберемся 24 октября со сторонниками и соратниками партии, чтобы поднять эти вопросы, почувствовать поддержку и плечо товарища и с новыми силами пойти вперед.