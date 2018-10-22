Берлин вызвал саудовского посла для беседы о деле Хашогги

Берлин, , 15:57 — REGNUM 22 октября министерство иностранных дел Германии вызвало посла Саудовской Аравии в Берлине, пишет издание Die Welt.

Как пояснила представитель МИДа, посол вызван для беседы по делу исчезнувшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Ему будет объяснена позиция Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приостановке экспорта оружия в Саудовскую Аравию до тех пор, пока расследование предполагаемого убийства журналиста не будет завершено. Германия призвала другие страны Европейского союза также прекратить поставки.

В этом году Берлин поставил Эр-Рияду вооружение на сумму €416 млн.

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