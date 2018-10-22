Президент Гани поблагодарил афганцев за проведение успешных выборов

Кабул, , 17:41 — REGNUM Вскоре после завершения парламентских выборов президент страны Мохаммад Ашраф Гани выступил с обращением, в котором выразил благодарность всему афганскому народу за проведение успешных выборов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News» от 21 октября, активное участие женщин в качестве избирателей и кандидатов было названо главой государства историческим событием для демократического процесса в Афганистане.

По словам главы государства, успешное проведение выборов является посланием движению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что афганский народ готов отстаивать свои права, несмотря на все угрозы со стороны террористических группировок.

Мохаммад Ашраф Гани призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложить оружие и присоединиться к строительству демократического Афганистана.

Президент Афганистана также поблагодарил кандидатов, принявших участие в выборах, за привлечение внимания людей к наиболее насущным проблемам страны. Мохаммад Ашраф Гани сказал, из 2500 только 250 кандидатов станут депутатами парламента, но самое важное, по словам президента, что в итоге победила демократия.