Астана, , 14:21 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о мерах по реализации своего послания народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сообщили 22 октября в пресс-службе главы государства.

Указ утверждает общенациональный план мероприятий по реализации послания. Правительству Казахстана, первым руководителям госорганов и непосредственно подчиненным президенту поручено обеспечить исполнение мероприятий данного плана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу, в котором рассмотрел вопросы внешней и внутренней политики, а также вопросы социально-экономического развития Казахстана.

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