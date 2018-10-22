«Трампу надо аплодировать» — эксперт о Договоре о ликвидации РСМД

Москва, , 14:13 — REGNUM Россия не может симметрично ответить на наращивание странами НАТО морских и воздушных ракетоносителей, так как это разорит страну, считает член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. Об этом он заявил 22 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы президента США Дональда Трампа вывести Америку из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Я могу только аплодировать решению Трампа, потому что этот договор на практике сдох давным-давно, — сказал Мураховский. — Я напомню, в каких условиях он заключался. В Западной Европе тогда друг напротив друга были развернуты миллионные группировки войск, готовых немедленно приступить к боевым действиям. С одной стороны НАТО, а с другой Варшавский договор. С тех пор СССР развалился, Варшавский договор развалился, а те группы войск, которые располагались в Германии и в других странах, выведены».

При этом эксперт отметил, что подписание Договора не позволило ограничить гонку вооружений.

«Она перешла в сферу крылатых ракет воздушного и морского базирования, — сказал Мураховский. — С тех пор технологии ушли далеко, и сейчас крылатые ракеты воздушного и морского базирования являются повсеместным вооружением кораблей и самолётов США, Великобритании, Франции. Сейчас ответить симметрично на наращивание количества ракетоносителей в море и в воздухе мы не можем. Мы просто разорим страну. Поэтому, выйдя из этого договора, мы можем развернуть свои комплексы наземного базирования с баллистическими ракетами средней дальности. То есть этот ассиметричный ответ намного дешевле того, что делают США».

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности действует между Москвой и Вашингтоном с 1988 года, и на выходе США из этого соглашения настаивает советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Также отметим, что 22 октября в Москве с ним встречается секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который, как сообщается, намерен получить от Болтона объяснения о дальнейших шагах США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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