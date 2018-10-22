Макрон прибудет в пострадавшие от наводнения районы на юге Франции

Каркасон, Франция, , 12:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в муниципалитеты Вильялье и Треб, серьезно пострадавшие от наводнения, в понедельник, 22 октября, сообщает Actu Orange.

Эммануэль Макрон прибудет в маленький город Вильялье, где погибли двое человека. Затем он отправится в город Треб, где планирует пообедать со спасателями.

«Мы ждем от государства финансовых обязательств», — заявила глава совета департамента Од Андре Виола.

Министр экономики Бруно Ле Мер оценил ущерб в 200 млн евро. Это самое сильное наводнение в регионе с 1891 года.

Совет департамента Од должен приступить к первым ремонтным работам. Регион объявил инвестиционный план в размере 25 млн евро, голосование по которому состоится 16 ноября 2018 года.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуард Филипп посетил пострадавший регион на следующий день после наводнения, 16 октября 2018 года. По последним данным, наводнение затронуло 126 муниципалитетов, 14 человек погибло и 75 — ранены.

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