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Беспилотники. Есть ли перспектива у российского «Альтаира»?

Политика

И каковы дальнейшие перспективы разработки БПЛА данного класса в России?

Беспилотники. Есть ли перспектива у российского «Альтаира»?
SteSus85
БПЛА «Альтаир»

Москва, 23 октября 2018, 03:06 — REGNUM  О том, что разработка тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтаир» была прекращена, стало известно 9 октября сего года. В чем причины принятого решения и есть ли необходимость дальнейшей разработки БПЛА тяжелого класса, обсуждает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

КБ имени Симонова, выигравшее конкурс на разработку БПЛА большой продолжительности и дальности полета в 2011 году, поставило перед собой амбициозную задачу. Проектируемый БПЛА должен был преодолевать до 10 тысяч км и выполнять как разведывательные, так и ударные задачи.

Но за 7 прошедших с момента начала проекта лет так и не удалось, судя по всему, добиться надежного контроля БПЛА через систему спутникового управления. Возможно, сказалась попытка решить задачу разработки минимальными средствами, на проект было выделено около 4 млрд рублей (60,6 млн долларов), но похожий американский БПЛА MQ-1 Predator потребовал затрат на сумму 2,38 млрд долларов. Тем не менее, программу разработки российского «Альтаира» нельзя считать бесперспективной, ведь наработанными навыками могут воспользоваться при продолжении аналогичных проектов. А беспилотник такого класса российской армии необходим.

Читайте статью Почему прекращена разработка российского тяжёлого беспилотника «Альтаир»? и другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.

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