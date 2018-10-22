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Литва лишилась своих национальных сухопутных сил

Политика

Они официально перестали быть литовскими, а стали — немецкими

Вильнюс, 22 октября 2018, 11:33 — REGNUM  Литовская бригада Geležinis vilkas официально перестала быть литовской и стала частью немецкой дивизии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 октября. По данным минобороны Литвы, соглашение о слиянии официально подписано. Аргументом называется необходимость более качественной подготовки личного состава, которая в немецкой дивизии считается более эффективной.

Geležinis vilkas — или «Железный волк» в переводе — основная единица литовских сухопутных вооружённых сил. Включает в себя шесть батальонов и одну роту.

Подробнее об этом читайте: Литва официально отдала суверенитет Германии

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Милитаризация Прибалтики
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