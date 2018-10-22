Украинская автокефалия — козырь Турции в переговорах с Россией — эксперт

Киев, , 11:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган будет использовать тему томоса об автокефалии неканонической Украинской православной церкви в политической игре на Ближнем Востоке, заявил политолог Константин Бондаренко 22 октября в эфире телеканала Ukrlife.tv.

«Патриарх Варфоломей по турецкому законодательству является государственным служащим в рамках турецкого государства. Естественно, что без согласования своих действий с Эрдоганом он не может предпринять никаких действий. Понятно, что у Эрдогана есть свои интересы в Сирии и для него игра в украинскую автокефалию — это создание дополнительной переговорной площадки с Россией», — отметил эксперт.

Бондаренко рассказал, что руководство Турции может использовать томос, чтобы получить контроль над северными провинциями Сирии, судьбу которых определяет Россия.

По его мнению, в случае успеха российско-турецких переговоров, украинской стороне объявят, что они неправильно интерпретировали документ, изданный синодом Константинопольского патриархата.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата «отменил» решение более трехсотлетней давности о переходе Киевской митрополии в подчинение Московскому патриархату. Глава Константинопольского патриархата Варфоломей также заявил о снятии анафемы, наложенной на главу украинских раскольников Филарета Русской православной церковью в 1997 году.

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