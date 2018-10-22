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Опубликовано видео встречи лидеров России, Казахстана и Узбекистана

Политика

Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами

Опубликовано видео встречи лидеров России, Казахстана и Узбекистана
Иллюстрация: Akorda.kz
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев

Астана, 22 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала видео с неформальной встречи казахстанского лидера с главами России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Видео опубликовано 21 октября в Yotube-канале пресс-службы главы Казахстана.

Неформальная встреча лидеров трех стран состоялась в Туркестанской области Казахстана после завершения государственного визита Путина в Узбекистан.

В ходе неформальной встречи Назарбаев положительно оценил результаты переговоров между Путиным и Мирзиёевым.

Напомним, 20 октября в Сарыагаше Туркестанской области состоялась неформальная встреча между президентами Казахстана, Узбекистана и России. В рамках переговоров стороны обсудили сотрудничество трех стран в рамках СНГ и других международных организаций.

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Политическая жизнь Казахстана
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