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Маттео Сальвини воспринял третье место «Лиги» в Больцано как успех

Политика

Партия набрала 11,1% голосов на парламентских выборах в северном регионе

Больцано, Италия, 22 октября 2018, 10:24 — REGNUM  Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини позитивно оценил третье место своей партии, доставшейся ей по итогам парламентских выборов в провинции Больцано в итальянском регионе Альто-Адидже (Южный Тироль). Об этом он сообщил в Twitter 22 октября.

«Невероятные данные из автономной провинции Больцано! Настоящие избиратели, настоящие граждане, итальянцы не слушают профессоров, журналюг, критиков и европейских демократов, а просят Лигу идти вперед с большей силой. Для меня это будет честью», — написал Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Лига» на выборах 21 октября набрала 11,1% голосов, что более чем в 4 раза превосходит результат 2013 года (2,5%). Победа на выборах досталась Южнотирольской народной партии (41,9%).

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