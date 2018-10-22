Выборы в парламент итальянского региона Альто-Адидже преподнесли сюрприз

Больцано, Италия, , 10:02 — REGNUM 21 октября в итальянском регионе Альто-Адидже (Южный Тироль) состоялись выборы в местный парламент, по итогам которых партия «Лига» продемонстрировала серьезную прибавку в числе сторонников. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

По предварительным подсчетам, правящая Южнотирольская народная партия (SVP) губернатора Арно Компатчера набрала 41,9% голосов — это на 3,8% меньше, чем на выборах 2013 года. На втором месте совершенно неожиданно расположилась недавно созданная партия предпринимателя Пауля Кёлленшпергера — Team Paul Köllensperger с 15,2% голосов. Ранее Кёлленшпергер состоял в «Движении 5 звезд». Партия Маттео Сальвини «Лига» набрала 11,1% голосов и заняла третье место — это серьезная прибавка по сравнению с 2,5% на прошлых выборах.

Руководство SVP заявило, что готово формировать правительство совместно с любой партией, набравшей достаточное количество голосов. Напомним, Альто-Адидже — регион Италии, где преимущественно проживает немецкоязычное население, поскольку до конца Первой мировой войны эта территория принадлежала Австрии.

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