Аэропорт «Пулково» просят назвать именем Андрея Жданова

Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Петербургскому аэропорту «Пулково» предлагают присвоить имя Андрея Жданова — лидера ленинградской организации ВКП (б) во время Великой Отечественной войны. С таким предложением выступило петербургское отделение партии «Коммунисты России».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения, его руководитель Сергей Малинкович напомнил, что в советское время имя Жданова было увековечено в названиях нескольких географических объектов, одного из районов города, Ленинградского госуниверситета, «но временщики в 90-е все переименовали». Малинкович и его соратники уверены, что это несправедливо, поскольку Жданов многое сделал для города в суровые годы блокады.

«Название аэропорта, Пулково, ассоциируется у всех с Пулковскими высотами — рубежом обороны Ленинграда в годы блокады, когда как раз роль Жданова была очень существенной. Жданов сумел организовать оборону и сопротивление блокадного Ленинграда и был вместе с ленинградцами все страшные и героические 900 дней блокады. Мало кто мог бы удержать в городе порядок и дисциплину в такие тяжелые дни, а Жданову люди доверяли, авторитет его был очень высок в военное время», — заявляет лидер «Коммунистов России».

Послевоенная деятельность Андрея Жданова также высоко оценивается авторами инициативы, которые подчеркивают ее антизападный патриотический характер.

«Петербургский аэропорт, по мнению нашей партии, должен называться Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» имени А. А. Жданова», — отмечает Малинкович.

Коммунисты потребовали от организаторов проекта «Великие имена России» включить имя Жданова в списки для голосования и высказали уверенность, что «ленинградцы-петербуржцы поддержат увековечивание памяти этого достойного человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках проекта, проводимого Общественной палатой, уже прозвучали предложения добавить к названию аэропорта в Петербурге имя Петра Великого, Александра Пушкина, Георгия Жукова, Леонида Говорова и других деятелей отечественной истории.

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В то же время депутат-единоросс Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв в своем обращении к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину и временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову заявил об отсутствии каких-либо правовых оснований к изменению названия аэропорта и попросил оставить нынешнее название «Пулково».

Аэропорт «Пулково» получил свое нынешнее название 45 лет назад — в 1973 году. До этого гражданский аэродром в Ленинграде назывался «Шоссейная», по названию ближайшей ж.-д. станции.

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