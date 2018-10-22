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Власти Австралии извинились перед жертвами педофилов в школах и церкви

Политика

По данным расследования, от педофилов в стране пострадали около 60 тыс. детей

Канберра, 22 октября 2018, 07:21 — REGNUM  Власти Австралии принести официальные извинения жертвам педофилии в католической церкви страны и других учреждениях, передает немецкий телеканал N-TV 22 октября.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил в зале парламента, где собрались сотни жертв педофилии и члены их семей. Страна должна признать неуслышанные крики наших детей и попросить прощения за это, сказал политик.

Специальная королевская комиссия в ходе расследования установила, что в австралийских учреждениях от преступлений сексуального характера пострадали около 60 тыс. детей. Как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года предшественник Моррисона Малькольм Тернбулл пообещал принести официальные извинения жертвам педофилии в 4 тыс. учреждений.

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