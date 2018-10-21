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Женщины получили половину министерских портфелей в Эфиопии и Руанде

Политика

В Совете министров Эфиопии и Руанды количество министров женского пола достигло 50%

Кигали, 21 октября 2018, 20:18 — REGNUM  В Руанде было объявлено о достижении гендерного равенства в Совете министров страны. После того, как в правительстве Руанды было сокращено количество министров до 26, половину совета министров стали составлять женщины.

По информации новостного агентства RFI Kishawili, в Руанде сообщили о достижении цели гендерного равенства в Совете министров после объявления премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда о таком же соотношении женщин и мужчин-министров в стране. Данные государства являются одними из немногих в мире с подобным количеством министров женского пола.

Руанда и Эфиопия на данный момент по количеству министров женского пола сравнялись со многими европейскими странами, где во многих странах женщины составляют более 50% всех министров.

Напомним, что Руанда также прославилась тем, что стала одной из немногих стран, в которой женщины составили 61% всех членов парламента.

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Зарубежная хроника
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