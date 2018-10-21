Накануне выборов правительство Бангладеш объявило массовую амнистию

Дакка, , 19:53 — REGNUM Правящая партия Бангладеш — Авами лиг — объявила массовую амнистию для осужденных за незначительные преступления. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», это решение было принято ввиду «перенаселенности» тюрем, в которых содержатся в три раза больше заключенных, чем тюрьмы могут содержать. Выйдут на свободу пожилые и больные заключенные, а также те, срок лишения свободы которых уже почти истёк.

Сообщается, что общее число освобожденных составит более 7 тысяч. Более того, правительство обдумывает возможность освобождения большой доли осужденных за преступления, совершенные в нетрезвом виде. Их число составляет почти 27,5 тысяч. Источники в полиции сообщают, что в рамках программы правительства по освобождению заключенных перед выборами из Центральной городской тюрьмы г. Силхета были выпущены на свободу 142 человека.