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Накануне выборов правительство Бангладеш объявило массовую амнистию

Политика

Правительство Бангладеш объявило об амнистии осужденных по незначительным преступлениям

Дакка, 21 октября 2018, 19:53 — REGNUM  Правящая партия Бангладеш — Авами лиг — объявила массовую амнистию для осужденных за незначительные преступления. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», это решение было принято ввиду «перенаселенности» тюрем, в которых содержатся в три раза больше заключенных, чем тюрьмы могут содержать. Выйдут на свободу пожилые и больные заключенные, а также те, срок лишения свободы которых уже почти истёк.

Сообщается, что общее число освобожденных составит более 7 тысяч. Более того, правительство обдумывает возможность освобождения большой доли осужденных за преступления, совершенные в нетрезвом виде. Их число составляет почти 27,5 тысяч. Источники в полиции сообщают, что в рамках программы правительства по освобождению заключенных перед выборами из Центральной городской тюрьмы г. Силхета были выпущены на свободу 142 человека.

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Зарубежная хроника
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