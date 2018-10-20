Граждан могут обязать сообщать о хранении оружия по месту пребывания

Москва, , 12:28 — REGNUM Росгвардия предлагает обязать граждан Российской Федерации уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Соответствующий проект опубликован сегодня, 20 октября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению Росгвардии, в отношении граждан России и иностранных граждан устанавливается обязанность уведомлять территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего им оружия более 3 суток в таких местах в течение трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места.

данная мера по замыслу Росгвардии должна обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

При этом в проект включены положения, которые позволяют перевозить оружие (транспортирование которого осуществляется без разрешений) воздушным транспортом на основании уставных документов авиаперевозчика. Никакого специального разрешения для этого от Росгвардии получать не нужно.