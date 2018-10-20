Шойгу подвел итоги военной операции России в Сирии

Сингапур, , 08:21 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу рассказал об итогах российской антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 20 октября, в Сингапуре, выступая на пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

По словам Шойгу, за время участия российских войск в сирийской войне были уничтожены свыше 87,5 тыс. боевиков. Удалось освободить 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии.

На данный момент вооруженные силы Сирийской Арабской Республики контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны.

Кроме того, в ходе боевых действий были поражены порядка 122 тыс. объектов террористов. Большая часть боевиков из различных группировок была уничтожена.

Работа российского Центра по примирению враждующих сторон позволила присоединиться к процессу примирения более 2,5 тыс. населенных пунктов по всей Сирии.

В то же время российские саперы разминировали 6500 гектаров территории Сирии, 19 тыс. зданий и сооружений, 1,5 тыс. километров дорого.

Из-за военных действий Сирию покинула более 7 млн человек. После военной победы над террористами сложились условия для возвращения беженцев домой и Россия вносит весомый вклад в этот процесс, подчеркнул Шойгу.