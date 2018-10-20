Шойгу рассказал о разгроме террористических группировок в Сирии

Сингапур, , 08:27 — REGNUM Большая часть боевиков на территории Сирии ликвидирована, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 октября на пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу «СМОА плюс».

Сергей Шойгу рассказал о результатах военной операции в Сирии, в которой принимали участие российские военнослужащие. Министр обороны сообщил, что всего за время операции было уничтожено свыше 87 тысяч боевиков и поражено около 122 тысяч объектов террористов.

Шойгу заявил, что успешные военные действия привели к тому, что сейчас правительственные войска в Сирии контролируют более 95% территории государства.

Он также отметил, что в сирийской кампании принимали участие не только Воздушно-космические силы России, но и инженерные войска. Так, российские саперы разминировали свыше 19 тысяч зданий и порядка 1,5 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрасываются из Сирии в Ирак и Афганистан. Глава МИД РФ отметил, что это подтверждает опасения экспертов, считающих, что на территории Афганистана может быть сформирован новый плацдарм террористической группировки.