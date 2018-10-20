Суббота, 20 Октября 2018 года
05:27:39 МСК

Помпео поддержал «право украинцев молиться так, как они хотят»

Политика

Госдеп – за автокефалию на Украине

Вашингтон, 20 октября 2018, 03:38 — REGNUM  Идею автокефалии украинской церкви поддержал американский госсекретарь Майк Помпео, сообщили в пресс-службе госдепа.

«Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они хотят, и надеемся, что это будут уважать все остальные», — говорится в заявлении Помпео.

Напомним, 11 октября Константинопольский патриархат заявил о ряде нововведений, в числе которых снятие анафемы с украинских раскольников, отмена решения от 1686 г. о передаче Киевской митрополии под управление РПЦ, а также планы предоставить украинским церквям автокефалии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что США крайне заинтересованы в ослаблении РПЦ, как и самой России. Константинопольский патриархат же выполняет заказ извне — вероятно, из Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: Митрополит Илларион: США купили патриарха Варфоломея

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить