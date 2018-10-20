Помпео поддержал «право украинцев молиться так, как они хотят»

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Идею автокефалии украинской церкви поддержал американский госсекретарь Майк Помпео, сообщили в пресс-службе госдепа.

«Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они хотят, и надеемся, что это будут уважать все остальные», — говорится в заявлении Помпео.

Напомним, 11 октября Константинопольский патриархат заявил о ряде нововведений, в числе которых снятие анафемы с украинских раскольников, отмена решения от 1686 г. о передаче Киевской митрополии под управление РПЦ, а также планы предоставить украинским церквям автокефалии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что США крайне заинтересованы в ослаблении РПЦ, как и самой России. Константинопольский патриархат же выполняет заказ извне — вероятно, из Вашингтона.

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