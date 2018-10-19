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В Эфиопии создано министерство мира

Политика

На заседании федерального парламента Эфиопии премьер-министр Абий Ахмед огласил решение о реструктуризации кабинета министров страны, в результате которой в Эфиопии было создано министерство мира

В Эфиопии создано министерство мира
Эфиопия. Аддис Абеба

Аддис-Абеба, 19 октября 2018, 23:00 — REGNUM  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подписал законопроект, в котором была пересмотрена структура кабинета министров страны. В результате оптимизации состава кабинета и реструктуризации высшего органа исполнительной власти, число министерств в Эфиопии было сокращено с 28 до 20, а также было создано новое министерство — министерство мира.

Как сообщает эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency, помимо того, что половину министерских кресел получили женщины, в целом состав кабинета был обновлен практически полностью. Свои посты сохранили лишь четверо действующих министров. В компетенцию новообразованного министерства мира будут входить руководство силами специального назначения и национальной безопасности Эфиопии, а также координация действий службы внешней разведки. По мнению премьера, главной задачей министерства мира будет устранение внутренних конфликтов, а также предотвращение общественных потрясений. Министерство возглавила женщина — Муфериат Камиль, которая ранее занимала должность спикера Палаты народных представителей парламента Эфиопии.

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Зарубежная хроника
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