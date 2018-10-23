«Автокефализацией» Украины Варфоломей преследует собственные интересы?

Киев, , 05:14 — REGNUM Сколько зайцев можно убить одним выстрелом, если в качестве охотника выступает патриарх Варфоломей, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Или, говоря иначе, скольких целей можно достигнуть, устроив — ценой собственной репутации и исторического предательства — свару с «автокефализацией» Украины. Для ответа на этот вопрос стоит понять, что под видом дарования автокефалии Варфоломей делает очевидную попытку не предать какую-либо самостоятельность УПЦ, а перевести ее под свою юрисдикцию.

Здесь он в точность повторяет мысль своих беспокойных американских партнеров, которые подначили майданщиков бороться за самостоятельность страны, приведя ее в итоге в состояние абсолютно зависимости. Так что одна из крупных целей, которую преследует Варфоломей, это расширение своей изрядно потрепанной со времен Средневековья вотчины. Но и эта цель, лежащая как бы на поверхности, вовсе не является единственной.

Читайте подробности: О бедном Варфоломее замолвите слово… Учитесь византийству, дикари!

Читайте также другие статьи Марьяна Сидорива об украинской политике.