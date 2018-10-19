Россия и Узбекистан развивают совместные энергетические проекты

Ташкент, , 15:11 — REGNUM 18 октября в Ташкенте, в ходе проходящего здесь первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, РусГидро и узбекская государственная гидрогенерирующая компания Узбекгидроэнерго подписали соглашение о сотрудничестве в области развития гидроэнергетики Узбекистана.

Ключевой пункт соглашения — это создание на базе АО «Институт Гидропроект» и АО «Гидропроект» (подконтрольные организации РусГидро и Узбекгидроэнерго соответственно) совместной рабочей группы, которая уже в I квартале 2019 года начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепсемской ГЭС мощностью 200 МВт на реке Пскем в Узбекистане, включая выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ.

На сегодняшний день в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысяч МВт, в том числе общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56−57 миллиардов кВт-ч.Вхождение РусГидро в энергетические проекты Узбекистана стало последовательным развитием сотрудничества Москвы и Ташкента. «Пионером» стало АО «Силовые машины», которое в 2012 году заключило и в 2016 году успешно выполнило договор о модернизации Чарвакской ГЭС в Ташкентской области, головной и наиболее мощной (620 МВт) ГЭС в составе Чирчик-Бозсуйского каскада. В результате замены оборудования мощность ГЭС увеличилась на 45,5 МВт, что дало возможность дополнительно вырабатывать 120 миллионов кВт-ч в год. 10 октября 2018 года АО «Силовые машины» подписало с министерством энергетики Узбекистана договор о модернизирует шесть энергоблоков Сырдарьинской теплоэлектростанции, которая считается крупнейшей не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Работы будут проведены в три этапа, затрагивая модернизацию двух энергоблоков на каждом из них. Реконструкция ТЭС завершится к 2022 году, в результате общая мощность станции возрастет с 1800 до 1950 МВт. 18 октября было опубликовано распоряжение правительства Узбекистана о том, что АО «Силовые машины» займется модернизацией Фархадской ГЭС. В технико-экономическом обосновании говорится, что мощность станции составит 127 МВт, в результате она будет производить до 531,2 млн кВт/ч электроэнергии в год.

Напомним, что в мае 2017 года главы энерговедомств Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана подписали меморандум о восстановлении единой энергосистемы региона, распавшейся в 2009 году. Формирование объединенной энергосистемы Средней Азии было завершено в 1991 году, ее диспетчерское управление велось из Ташкента как столицы республики, которая граничила со всеми четырьмя своими соседями по региону. Соединение с единой энергетической системой остальной части СССР было реализовано через территорию Казахстана. АО «Силовые машины», РусГидро, Росатом друг за другом приступают к реализации совместных с Узбекистаном проектов, которые будут способствовать энергетическому объединению пяти государств Центральной Азии, восстановлению сотрудничества всего региона с Россией.