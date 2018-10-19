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Саммит по Сирии: Макрон поедет, если в Идлибе не будет наступлений

Политика

Президент Франции примет участие в саммите по Сирии в Стамбуле, если не будет наступлений в Идлибе

Париж, 19 октября 2018, 14:28 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон отправится на саммит по Сирии в Стамбул 27 октября, если только не будет военного наступления в Идлибе, сообщает Елисейский дворец.

«Франция примет участие в саммите, если не будет военного наступления в Идлибе. В противном случае мы расценим это как не соблюдение условий проведения саммита», — заявили в Елисейском дворце.

При этом, Елисейский дворец приветствовал проведение саммита по Сирии в таком формате. «Это особый формат переговоров, потому что он объединяет две коалиции», — подчеркивает в заявлении.

Турция и Россия входят в так называемую «Астанинскую группу», а Франция и Германия являются членами коалиции США.

«Главная проблема заключается в том, что сирийский режим отказывается вести переговоры и продолжает сопротивляться давлению со стороны международного сообщества, в том числе России, которая являются военным союзником Сирии. Эта центральная проблема», — предупреждает Елисейский дворец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры Турции, России, Франции и Германии соберутся в Стамбуле 27 октября, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

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Политическая жизнь Франции
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