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ЛНР: Киев перебросил 20 наемников в Донбасс

Политика

Это далеко не первые наемники, которые воюют на стороне Украины

ЛНР: Киев перебросил 20 наемников в Донбасс
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 19 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Порядка 20 иностранных наемников Киев перебросил в Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 19 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, наемники были переброшены в населенный пункт Попасная для усиления 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Наемники разговаривают на грузинском и польском языках, вооружены стрелковым оружием образца НАТО, а также имеют четыре пикапа марки Toyota.

Напомним, это далеко не первый факт участия иностранных наемников на стороне Киева в гражданской войне. Ранее Украина перебросила в Донбасс до 30 польских боевиков с оружием натовского образца.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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