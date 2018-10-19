Зураб Абашидзе: «Никакие закрытые опыты в лаборатории Лугара не проводятся»

Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Информации о неких тайных опытах, которые якобы проводятся в лаборатории Лугара в Тбилиси, лишены всяких оснований. Так прокомментировал специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе заявление президента России Владимира Путина о лаборатории Лугара и исходящей от нее угрозе. По его оценке, распространение негативных информаций об этом учреждении уже приняло характер некоей кампании, которая служит внешнеполитическим целям России.

По словам Абашидзе, правительство Грузии неоднократно за последние годы заявляло, что эта лаборатория уже принадлежит Грузии, финансируется из грузинского бюджета и проводит исследования в режиме полной прозрачности. Более того, грузинская сторона часто приглашает в лабораторию зарубежных специалистов и выражает готовность установления над деятельностью этого учреждения международного механизма мониторинга.

«В этом центре часто устраиваются международные мероприятия, приезжают зарубежные эксперты, в том числе российские. В середине ноября здесь состоится семинар, в котором примут участие эксперты и ученые из более чем 20 стран. Они получат полную информацию о деятельности лаборатории. На семинар были приглашены и российские эксперты, но они от участия в нем отказались», — отметил спецпредставитель премьера Грузии.

По информации министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, в ближайшие дни в Тбилиси прибудет специальная миссия Всемирной организации здравоохранения, которая изучит деятельность центра Лугара.

Напомним, что тема лаборатории Лугара стала актуальной после пресс-конференции бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, который сообщил о проводимых в этой лаборатории опасных опытах над людьми и заявил, что имеет документы, подтверждающие гибель граждан Грузии в результате этих опытов.

Опасения относительно разработок, проводимых в биолаборатории Лугара, выразил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 18 октября.

«Не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии. Безусловно, это вызывает тревогу… Там идет речь: о том, что выявляются какие-то препараты, которые могут избирательно влиять на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через два-три поколения, якобы проводятся такие опыты уже на животных… У собак, у крыс цикл достаточно быстрый, во втором, третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу», — сказал Путин.

Напомним, что Центр исследований общественного здравоохранения имени Лугара открылся в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в 2011 году. В строительство и обеспечение деятельности этого центра США вложили свыше $300 млн. Представители правительства Грузии объясняли необходимость осуществления этого проекта обеспечением биологической безопасности страны и борьбой с опасными инфекциями. С января 2018 года лаборатория Лугара финансируется правительством Грузии.