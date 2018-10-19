14 стран претендуют на статус безопасных стран происхождения беженцев в ФРГ

Берлин, , 11:08 — REGNUM Германия может признать 14 государств безопасными странами происхождения мигрантов, что облегчит депортацию на родину выходцев из этих стран, передает телеканал N-TV 19 октября.

Правительство может признавать безопасными страны, менее 5% выходцев из которых регулярно претендуют на статус беженца в Германии. В настоящее время, как следует из заявления правительства, под это требование подходят Танзания, Украина, Пакистан, Бенин, Гвинея-Бисау, ЦАР, Чад, Колумбия, Куба, Вьетнам, Индия, Белоруссия, Кения и Молдавия. Но помимо требования о 5 процентах требуется всеобъемлющее описание картины происходящего в странах: следует ли депортированным опасаться пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта.

19 октября в бундестаге провалилось предложение Свободной демократической партии Германии признать безопасными Тунис, Алжир, Марокко и Грузию.