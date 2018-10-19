МИД Японии: Москве хорошо известна позиция Токио по мирному договору

Токио, , 09:49 — REGNUM В министерстве иностранных дел Японии считают, что России хорошо известна позиция Токио относительно условий подписания мирного договора. От этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

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В министерстве подтвердили, что Токио не видит возможным подписание документа без решения территориального спора между РФ и Японией касаемо принадлежности южных Курильских островов.

«И мы исходим из того, что российской стороне хорошо об этом известно», — приводит ТАСС официальный комментарий японского МИДа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Восточного экономического форума 12 сентября президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на это предложение не отреагировал.

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Напомним, мирный договор между СССР и Японией по итогам Второй мировой войны подписан не был. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, апеллируя к двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года. В свою очередь Россия постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Российская сторона считает, что суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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