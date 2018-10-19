ВВС США нанесли удар по своим союзникам в Сирии

Дамаск, , 07:14 — REGNUM ВВС Соединенных Штатов по ошибки нанесли удар по позициям сирийских курдов, сообщает 19 октября Kurdistan.ru.

В результате авианалета погибли шесть курдских военнослужащих, около 15 человек получили тяжелые ранения. Целью американских истребителей были боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, вооруженные силы США присутствуют в Сирии якобы для борьбы с терроризмом, однако многие эксперты утверждают, что это лишь предлог для возможности укрепиться в регионе.

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