Замглавы МИД обсудил с коллегой из Боливии вопросы Совбеза ООН

Москва, , 04:28 — REGNUM Председательство Боливии в Совете Безопасности ООН и двусторонние отношения обсудили заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы МИД Боливии Кармен Альмендрас, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Встреча 18 октября прошла в доброжелательной и конструктивной атмосфере. Обсуждалось развитие политического диалога между Москвой и Сукре, а также взаимодействие в торговой, культурной и гуманитарной сферах.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, в том числе в контексте текущего председательства Боливии в Совете Безопасности ООН», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, Боливия является непостоянным членом СБ ООН (срок членства истекает 31 декабря 2018 г.). Каждый член СБ ООН поочередно председательствует в нем в течение одного месяца: выбор председательствующих государств проводится в английском алфавитном порядке. Председательство Боливии приходится на октябрь 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне президент Боливии Эво Моралес заявил, что СБ ООН превратился в «совет опасности или неопределенности», где «не уважаются права участников».

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