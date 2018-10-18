Руководитель международного отдела ЦК КПК поучаствовал в валдайском форуме

Сочи, Краснодарский край, , 21:59 — REGNUM В Сочи прошло XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», в котором принял участие член Политбюро и руководитель международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи, сообщает 18 октября Синьхуа.

Подчеркнув быстрое развитие российско-китайских отношений за последние 20 лет, высокий китайский гость отметил как особо плодотворный период развития двусторонних связей под руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина. Отношения наших стран, по его словам, демонстрируют быстрый прогресс при полном и всеобъемлющей уважении национального специфики развития. Особое внимание уделяется совместной защите мира и стабильности во всем мире.

Как считает Ян Цзечи, Китай и Россия продолжают сближение и намерены придать мировому развитию позитивный импульс. При этом они, по его мнению, во-первых, должны укрепить свою роль стабилизаторов мира и развития на планете, основанного на целях и принципах Устава ООН и ключевой роли Организации в международных делах, а также объединиться в борьбе с вызовами современности — терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом.

Второе, на что обратил внимание в своем выступлении Ян Цзечи, — Россия и Китай должны выступить движущей силой роста в мировой экономике и продвинуть открытое сотрудничество в противовес односторонним подходам и протекционизму. Важнейшим направлением здесь является сопряжение проектов «Пояса и пути» с Евразийского экономического союза, о котором в 2015 году объявили лидеры двух стран.

Третьей важнейшей совместной задачей Китая и России Ян Цзечи считает продвижение межцивилизационного диалога, в котором наши страны служат мостом для обмена и взаимодействия с разными культурами, гармонизации международных отношений.

Напомним, что Ян Цзечи ранее занимал посты посла КНР в США и Министра иностранных дел КНР.

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