Пятница, 19 Октября 2018 года
00:27:13 МСК

Переговорщики из Египта вернулись в Газу после обстрелов

Политика

Представители военной разведки Египта уже встретились с лидером ХАМАС Исмаилом Хания

Переговорщики из Египта вернулись в Газу после обстрелов
«Караван в оазисе. Египет», Иван Айвазовский, 1871 г

Газа, Палестина, 18 октября 2018, 22:44 — REGNUM  Представители военной разведки Египта вернулись в сектор Газа на переговоры о прекращении огня, 18 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению неназываемых представителей ХАМАС, египетские переговорщики уже встретились с лидером движения Исмаилом Хания.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября визит представителей Египта в Газу был отменен после ракетного обстрела Беер Шева в Израиле и ответной бомбардировки сектора Газа.

Читайте также: ХАМАС: ракетный удар по Израилю — это провокация

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить